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Два очага площадью 800 кв. метров продолжают тушить на полигоне в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-ochaga-obshhej-ploshhadyu-800-kv-m-prodolzhayut-tushit-na-poligone-v-novorossijske
Два очага площадью 800 кв. метров продолжают тушить на полигоне в Новороссийске
Фото t.me/pressnovoross

Мусорный полигон «Терра-Н» на горе Щелбе в Новороссийске загорелся ночью 23 августа. Ликвидация тлеющих очагов продолжается.

Сейчас пожар состоит из двух очагов площадью 200 кв. м и 600 кв. м. Профильные службы продолжат работу до полной ликвидации пожара.

Для улучшения видимости в ночное время на территории полигона установили световые башни, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на новороссийском полигоне произошел из-за возгорания мусора. На время тушения на полигоне приостановили прием отходов. Во второй половине дня площадь возгорания удалось сократить сначала до 1,3 тыс. кв. м, а затем — до 900 кв. м.

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