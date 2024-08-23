Площадь пожара на свалке в Новороссийске сократилась до 1300 кв. метров
Происшествия
23.08.2024 15:17
Мусорный полигон в Новороссийске загорелся ночью 23 августа. Во второй половине дня тушение продолжается.
Площадь возгорания на территории с отходами удалось сократить до 1,3 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.
Продолжается ликвидация пожара, специалисты проливают территорию водой, ведется отсыпка грунтом, добавили в мэрии.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на новороссийском полигоне произошел из-за возгорания мусора. На время тушения на полигоне приостановили прием отходов. Утром возгорание на мусорном полигоне на горе Щелбе локализовали на площади 1,6 тыс. кв. метров.