Крупный пожар на мусорном полигоне в Новороссийске локализовали

Масштабный пожар на полигоне твердых бытовых отходов произошел в ночь на 23 августа.

В 9:45 возгорание на мусорном полигоне на горе Щелба локализовали на площади 1,6 тыс. кв. метров.

Спасатели продолжают ликвидацию пожара. Угрозы распространения в сторону леса и жилого сектора нет. Очаги проливают водой.

«Мои заместители и ответственные службы с места ликвидации оперативно передают информацию», — написал глава Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на полигоне произошел ночью 23 августа. Замглавы города Александр Яменсков подтвердил, что причина пожара — возгорание мусора. На время тушения на полигоне приостановили прием мусора.