В Новороссийске приостановили прием мусора из-за крупного пожара на полигоне

Пожар на мусорном полигоне на горе Щелба произошел ранним утром 23 августа.

На место возгорания выехал глава Новороссийска Андрей Кравченко. В тушении пожара задействованы все оперативные службы и спецтехника.

«На время ликвидации пожара временно приостановлен прием мусора. Ищем альтернативное решение», — написал Андрей Кравченко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», замглавы города Александр Яменсков подтвердил, что причина пожара — возгорание мусора. Ориентировочная площадь возгорания — 2 тыс. кв. м. Огонь тушат 20 пожарных и 8 единиц техники.