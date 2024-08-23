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В Новороссийске приостановили прием мусора из-за крупного пожара на полигоне

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-priostanovili-priem-musora-iz-za-krupnogo-pozhara-na-poligone?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
В Новороссийске приостановили прием мусора из-за крупного пожара на полигоне
Фото t.me/Sega_Black_Sea

Пожар на мусорном полигоне на горе Щелба произошел ранним утром 23 августа.

На место возгорания выехал глава Новороссийска Андрей Кравченко. В тушении пожара задействованы все оперативные службы и спецтехника.

«На время ликвидации пожара временно приостановлен прием мусора. Ищем альтернативное решение», — написал Андрей Кравченко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», замглавы города Александр Яменсков подтвердил, что причина пожара — возгорание мусора. Ориентировочная площадь возгорания — 2 тыс. кв. м. Огонь тушат 20 пожарных и 8 единиц техники.

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