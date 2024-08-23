В Новороссийске загорелась свалка на горе Щелбе

Фото и видео горящей свалки появились в соцсетях в ночь на 23 августа.

На дым от горящего мусорного полигона также стали жаловаться местные жители.

Заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков подтвердил в соцсетях, что причина пожара — возгорание мусора.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко уточнил в Telegram, что ориентировочная площадь пожара — около 2 тыс. метров. Огонь тушат 20 пожарных и 8 единиц техники.

Информация о пожаре на полигоне твердых бытовых отходов поступила диспетчеру в 3:44. Спасатели прибыли на место в 4:03 и установили там загорелся мусор.

Точную площадь пожара устанавливают специалисты. С огнем на месте борются 25 человек и 12 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Это уже не первый пожар мусорного полигона на Щелбе этим летом.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на мусорном полигоне на горе Щелба произошел вечером 9 июня. Его удалось потушить только спустя почти две недели — 23 июня.

Росприроднадзор требует закрыть сгоревший мусорный полигон в Новороссийске. По мнению экологов, причиной пожара могло стать самовозгорание из-за нарушения технологии захоронения мусора.