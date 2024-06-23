Пожар на мусорном полигоне под Новороссийском ликвидировали

Загоревшийся вечером 9 июня мусорный полигон на горе Щелба удалось потушить, спустя почти две недели.

О завершении работ сообщили вечером 22 июня.

«Полностью ликвидирован», — сообщили в пресс- службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на мусорном полигоне на горе Щелба произошел 9 июня. Причину возгорания установят после тушения. Спустя сутки площадь пожара уменьшилась до 700 кв. м, к вечеру 11 июня — до 300 кв. м. Росприроднадзор требует закрыть сгоревший мусорный полигон. По мнению экологов, причиной пожара могло стать самовозгорание из-за нарушения технологии захоронения мусора.