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В Росприроднадзоре рассказали об оценке ущерба от горящей свалки в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rosprirodnadzore-rasskazali-ob-otsenke-ushherba-ot-goryashhej-svalki-v-novorossijske
В Росприроднадзоре рассказали об оценке ущерба от горящей свалки в Новороссийске
Фото t.me/kravchenko_glava_nvrsk

Пожар на мусорном полигоне на горе Щелба, начавшийся 9 июня, до сих пор не удалось потушить.

В Южном межрегиональном управлении Росприроднадзора заявили, что утвержденной методики расчета выброса вредных веществ от сгорания твердых бытовых отходов нет.

Экологи отмечают, что причиной пожара могло стать самовозгорание из-за нарушения технологии захоронения мусора. Также они считают, что вскоре возникнут новые очаги возгорания, поскольку пожар уходит в глубину, из-за чего очаги долго тлеют, а огонь вновь выходит на поверхность, сообщает «Ъ-Кубань».

Днем 20 июня со склона частично обвалился грунт. Для тушения указанного участка на месте развернули мотопомпы.

«После пролива будет произведена засыпка грунтом и утрамбовка бульдозером. Работы по вышеуказанным действиям планируется завершить в течение нескольких часов. Площадь возгорания сокращена до 60 кв. м», — написал замглавы Новороссийска Александр Яменсков в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на мусорном полигоне на горе Щелба произошел 9 июня. Причину возгорания установят после тушения. Спустя сутки площадь пожара уменьшилась до 700 кв. м, к вечеру 11 июня — до 300 кв. м. Росприроднадзор требует закрыть сгоревший мусорный полигон.

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