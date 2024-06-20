В Росприроднадзоре рассказали об оценке ущерба от горящей свалки в Новороссийске

Пожар на мусорном полигоне на горе Щелба, начавшийся 9 июня, до сих пор не удалось потушить.

В Южном межрегиональном управлении Росприроднадзора заявили, что утвержденной методики расчета выброса вредных веществ от сгорания твердых бытовых отходов нет.

Экологи отмечают, что причиной пожара могло стать самовозгорание из-за нарушения технологии захоронения мусора. Также они считают, что вскоре возникнут новые очаги возгорания, поскольку пожар уходит в глубину, из-за чего очаги долго тлеют, а огонь вновь выходит на поверхность, сообщает «Ъ-Кубань».

Днем 20 июня со склона частично обвалился грунт. Для тушения указанного участка на месте развернули мотопомпы.

«После пролива будет произведена засыпка грунтом и утрамбовка бульдозером. Работы по вышеуказанным действиям планируется завершить в течение нескольких часов. Площадь возгорания сокращена до 60 кв. м», — написал замглавы Новороссийска Александр Яменсков в Telegram.