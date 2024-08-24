До 700 кв. метров сократилась площадь очагов пожара на полигоне в Новороссийске

Более суток продолжается тушение пожара на мусорном полигон «Терра-Н» на горе Щелбе в Новороссийске.

Утром 24 августа глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что площадь пожара сократилась.

Работы по ликвидации возгорания продолжались в течение ночи. К 8:00 площадь пожара уменьшилась до 700 кв. м. Тлеют два очага площадью 200 кв. м и 500 кв. м.

«В тушении пожара задействованы два пожарных расчета, три самосвала, две водовозки, бульдозер и экскаватор. Службы пожаротушения на месте, продолжают отсыпку грунтом», — написал Кравченко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на новороссийском полигоне произошел 23 августа из-за возгорания мусора. На время тушения на полигоне приостановили прием отходов. Во второй половине дня площадь возгорания удалось сократить сначала до 1,3 тыс. кв. м, а затем — до 900 кв. м. Вечером 23 августа стало известно, что площадь двух тлеющих очагов сократилась до 800 кв. м.