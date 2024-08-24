Один из очагов пожара на полигоне в Новороссийске ликвидировали

К полудню 24 августа пожарным удалось ликвидировать очаг площадью 200 кв. м на полигоне «Терра-Н». Продолжаются работы по тушению очага площадью 500 кв. м.

Об этом сообщил замглавы города-героя Александр Яменсков.

«Один очаг в 500 кв.м. На полигоне «Терра-Н» продолжаются работы по тушению пожара», — написал Яменсков в Telegram.

Он также рассказал, что в ликвидации участвуют ПСЧ-9, ПЧ-22, одна водовозная машина, два бульдозера, один экскаватор и пять самосвалов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на новороссийском полигоне возник 23 августа из-за возгорания мусора. На время тушения на полигоне приостановили прием отходов. Во второй половине дня площадь возгорания удалось сократить сначала до 1,3 тыс. кв. м, а затем — до 900 кв. м. Вечером 23 августа сообщили, что площадь двух тлеющих очагов сократилась до 800 кв. м. Утром 24 августа на мусорном полигоне продолжалось тушение двух очагов пожара площадью 200 кв. м и 500 кв. м.