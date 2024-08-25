Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась до 300 кв. м

Пожар на мусорном полигоне «Терра-Н» в Новороссийске тушат уже двое суток.

По поручению главы Новороссийска Андрея Кравченко обстановку с тушением пожара контролируют каждый час.

№В результате принятых мер в настоящее время площадь пожара уменьшилась до 300 кв. м. Силы и средства задействованы в том же объеме. Производится отсыпка грунтом очагов возгорания с вершины насыпи при помощи бульдозера и самосвалов. С нижней части насыпи сотрудниками МЧС производится тушение при помощи лафетов», — написал в своем Telegram-канале замглавы Новороссийска Александр Яменсков.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на новороссийском полигоне возник 23 августа из-за возгорания мусора. На время тушения на полигоне приостановили прием отходов. Вечером 23 августа сообщили, что площадь двух тлеющих очагов сократилась до 800 кв. м. Утром 24 августа на мусорном полигоне продолжалось тушение двух очагов пожара площадью 200 кв. м и 500 кв. м. К полудню 24 августа пожарным удалось ликвидировать очаг площадью 200 кв. м.