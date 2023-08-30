Лесной пожар в Геленджике планируют ликвидировать до конца суток
Об этом 30 августа сообщил замначальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Григорий Мелихов.
По его словам, пожар планируют потушить до конца суток.
«Предполагаем, что в ближайшее время пожар будет локализован и ликвидирован. Обстановка там уже стабильная, планируем сегодня завершить», — сказал Мелихов.
Он отметил, что этот пожар стал одним из крупнейших природных возгораний в крае за последние пять лет. По масштабам он сопоставим с пожаром в анапском заповеднике «Утриш».
Глава Федеральной службы лесного хозяйства Иван Советников тоже сказал, что пожар планируют ликвидировать до конца дня.
«Сегодня у нас достаточно сложный и неприятный пожар в Геленджике. Прямо на берегу, гористая местность. Вчера из-за неосторожного обращения с огнем, по предварительным данным, в условиях шквалистого ветра произошел переход огня с земель населенного пункта в лес. Достаточно большая площадь, но даже такой сложный пожар мы к вечеру планируем локализовать и ликвидировать», — цитирует Советникова ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание на Маркотхском хребте началось из-за местного жителя, который оголял провода и сжигал изоляцию, чем спровоцировал возгорание сухой травы. Подозреваемого задержала полиция. Он признал свою вину. К утру 30 августа площадь пожара достигла 30 га. Работы осложняются сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложным горным рельефом.
Для тушения пожара в Геленджик утром 30 августа вылетели два самолет-амфибии Бе-200 МЧС России. Мэр курорта Алексей Богодистов сообщил, что площадь пожара выросла до 118 га. Позже сообщили, что остается один крупный и несколько небольших очагов возгорания, которые тушат в том числе при помощи авиации.
Вертолеты и самолеты-амфибии сбросили на горящий лес более 300 т воды. Против виновника лесного пожара в Геленджике возбудили уголовное дело. Сотрудники Роспотребнадзора провели в Геленджике мониторинг качества воздуха. Превышение гигиенических нормативов загрязняющих веществ не установлено.