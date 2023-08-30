До 30 га увеличилась площадь лесного пожара в Геленджике

Пожар начался днем 29 августа и к вечеру распространился на площади 15 га из-за сильного ветра и засухи. С 6:00 30 августа на тушение огня вылетели два вертолета МЧС.

К утру площадь пожара достигла 30 га. В ликвидации возгорания участвуют более 400 человек и 70 единиц техники, а также два вертолета Ми-8 МЧС России. Тушение осложняется сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложным горным рельефом.

Угрозы объектам инфраструктуры нет. При пожаре никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание на Маркотхском хребте началось из-за местного жителя, который оголял провода и сжигал изоляцию, чем спровоцировал возгорание сухой травы. Подозреваемого задержала полиция. Через несколько часов после начала пожара к тушению привлекли вертолет Ми-8. До наступления темноты он сбросил на горящую местность 135 т воды.