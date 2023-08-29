Что известно о крупном лесном пожаре в Геленджике. Видео

Пожар в горной лесной местности в Геленджике начался еще днем 29 августа. К вечеру огонь распространился на 15 га из-за сильного ветра и засухи.

Возгорание на Маркотхском хребте началось из-за местного жителя, который оголял провода и сжигал изоляцию, чем спровоцировал возгорание сухой растительности. Подозреваемого задержала полиция.

Через несколько часов после начала пожара к тушению привлекли вертолет Ми-8. До наступления темноты он сбросил на горящую местность 135 тонн воды. Ночью полеты запрещены, поэтому тушение продолжили вручную. Группировку пожарных увеличили до 195 человек и 45 единиц техники. Спасатели работают круглосуточно в сложных условиях пересеченной горной местности. Тушение осложняют порывы ветра до 30 м/с.

Угрозы «Сафари-парку», который находится недалеко от места пожара, сейчас нет.

«Не паникуем, огонь до нас не добрался, нам есть чем дышать. Не переживайте, животные будут целы», — сообщила сотрудница геленджикского «Сафари-парка» Елена Миловидова.

Нет опасности и для населенных пунктов, огонь распространился к вершине горы.

Утром 30 августа два вертолета МЧС продолжат тушение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ликвидации пожара участвуют пожарные, спасатели, коммунальщики, депутаты, сотрудники администрации и добровольцы, а также лесники из Анапы, Туапсе, Новороссийска и Горячего Ключа.