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Тушат лес вручную: ветер до 30 м/с раздувает огонь в Геленджике

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tushat-les-vruchnuyu-veter-do-30-m-s-razduvaet-ogon-v-gelendzhike?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Тушат лес вручную: ветер до 30 м/с раздувает огонь в Геленджике
Фото из соцсетей

Работа вертолета Ми-8 в ночное время запрещена, поэтому тушить лес в Геленджике принялись вручную. На месте развернули оперативный штаб.

В ликвидации участвуют пожарные, спасатели, коммунальщики, депутаты, сотрудники администрации и добровольцы, а также лесники из Анапы, Туапсе, Новороссийска и Горячего Ключа.

«Всего на месте работают 169 человек и 31 единица техники. Тушение осложняют порывы ветра до 30 м/с», — написал глава Геленджика Алексей Богодистов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Геленджике задержали устроившего лесной пожар местного жителя.

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