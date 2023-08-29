Тушат лес вручную: ветер до 30 м/с раздувает огонь в Геленджике

Работа вертолета Ми-8 в ночное время запрещена, поэтому тушить лес в Геленджике принялись вручную. На месте развернули оперативный штаб.

В ликвидации участвуют пожарные, спасатели, коммунальщики, депутаты, сотрудники администрации и добровольцы, а также лесники из Анапы, Туапсе, Новороссийска и Горячего Ключа.

«Всего на месте работают 169 человек и 31 единица техники. Тушение осложняют порывы ветра до 30 м/с», — написал глава Геленджика Алексей Богодистов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Геленджике задержали устроившего лесной пожар местного жителя.