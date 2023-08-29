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В Геленджике задержали устроившего лесной пожар местного жителя

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-zaderzhali-ustroivshego-lesnoj-pozhar-mestnogo-zhitelya
В Геленджике задержали устроившего лесной пожар местного жителя
Фото t.me/mvd_23

Возгорание земляной подстилки в районе Бобруковой Щели возникло из-за оголенных проводов.

Предварительно полицейские установили, что 40-летний местный житель на территории своего дома подготавливал электрокабели к продаже. Он оголил провода, чем спровоцировал возгорание сухой растительности.

Огонь распространился на лесной массив, сейчас площадь возгорания выросла до 1,5 га. На месте работают спецслужбы города. В отношении мужчины проведут проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Геленджик горит со всех сторон — поля с сухой травой тушат в разных микрорайонах курорта. К тушению природного пожара в Геленджике привлекли вертолет Ми-8.

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