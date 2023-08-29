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Геленджик горит со всех сторон: поля с сухой травой тушат в разных микрорайонах курорта

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gelendzhik-gorit-so-vseh-storon-polya-s-suhoj-travoj-tushat-v-raznyh-mikrorajonah-kurorta
Фото t.me/BogodistovAA

Сообщение о возгорании на улице Речной в микрорайоне Куприянова щель поступило диспетчеру Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона 29 августа в 14:29.

Пожарные прибыли на место и установили, что загорелась сухая растительность на площади 1 тыс. кв. м. Чтобы огонь не распространился на лесной фонд, привлекли силы и средства гарнизона по повышенному рангу пожара.

Возгорание тушат 47 человек и 13 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Еще один пожар произошел в районе Бобруковой Щели. Там горит лесная подстилка.

«Тушение пожара осложнено горно-лесистой местностью и сильным ветром. Подали заявку на помощь воздушного судна. Помогают и простые геленджичане. На данный момент угрозы домовладениям и жителям нет», — написал глава Геленджика Алексей Богодистов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем 29 августа лесной пожар площадью 0,5 га произошел в окрестностях Джанхота в Геленджике. Спустя 2 часа площадь пожара увеличилась до 1,3 га. Позже в микрорайоне Парус загорелось поле с сухой травой.

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