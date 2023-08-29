Лесной пожар разгорелся в районе горы Нексис в Геленджике

Сообщение о том, что со стороны леса видно задымление, поступило диспетчеру краевого лесопожарного центра в 17:15.

Спасатели прибыли на место и обнаружили низовой лесной пожар в Кабардинском участковом лесничестве возле горы Нексис площадью около 0,2 га.

В 18:40 возгорание локализовали на площади 0,35 га. В тушении участвуют 11 человек и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» в Telegram.

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