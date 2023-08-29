Лесной пожар площадью 0,5 га произошел в окрестностях Джанхота в Геленджике

Сообщение о том, что в районе хутора Джанхот со стороны леса видно задымление, поступило от диспетчера Геленджикского филиала лесопожарного центра 28 августа в 9:58.

На место выехали пожарные расчеты. В 10:20 обнаружили возгорание сухой травы в Кабардинском участковом лесничестве. В 10:25 пожар начали тушить. Его площадь составляет 0,5 га.

Сейчас на место пожара стягивают дополнительную технику. Тушение огня продолжается, сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram.

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