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В Геленджике произошел лесной пожар площадью 400 кв. метров 

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-proizoshel-lesnoj-pozhar-ploshhadyu-400-kv-metrov
В Геленджике произошел лесной пожар площадью 400 кв. метров 
Фото t.me/krd_klpc

Сообщение о задымлении со стороны леса в районе микрорайона Парус поступило на пульт диспетчера краевого лесопожарного центра 28 августа в 11:46.

Специалисты Геленджикского филиала лесопожарного центра прибыли на место и установили, что на территории Кабардинского участкового лесничества загорелась сухая трава на площади около 100 кв. м.

В 12:25 лесной пожар локализовали на площади 400 кв. м. Тушение лесного пожара продолжается.

Ликвидация лесного пожара продолжается. На месте работают 5 человек и 2 единицы, сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram.

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