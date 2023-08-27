Лесной пожар площадью 0,7 га произошел в Новороссийске

Сообщение о возгорании в районе Шехарисса Новороссийского лесничества поступил диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона 27 августа.

По прибытии пожарные установили, что загорелась лесная подстилка. В 15:30 лесной пожар локализовали на площади 0,7 га. Всего в тушении пожара участвовали 42 человека и 15 единиц техники, сообщает ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» в Telegram.

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