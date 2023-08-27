Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Лесной пожар площадью 0,7 га произошел в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/lesnoj-pozhar-ploshhadyu-0-7-ga-proizoshel-v-novorossijske?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Лесной пожар площадью 0,7 га произошел в Новороссийске
Фото t.me/krd_klpc

Сообщение о возгорании в районе Шехарисса Новороссийского лесничества поступил диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона 27 августа.

По прибытии пожарные установили, что загорелась лесная подстилка. В 15:30 лесной пожар локализовали на площади 0,7 га. Всего в тушении пожара участвовали 42 человека и 15 единиц техники, сообщает ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» в Telegram.

Читайте также: лесной пожар в окрестностях плато Лаго-Наки локализовали на площади 3 тыс. кв. метров.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 27 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 27 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 26 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 26 августа
2024: десять примет и суеверий на високосный год
2024: десять примет и суеверий на високосный год
Урбеч: чем полезен и кому нельзя
Урбеч: чем полезен и кому нельзя
Успение Пресвятой Богородицы: когда отмечают, смысл и традиции праздника
Успение Пресвятой Богородицы: когда отмечают, смысл и традиции праздника
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях