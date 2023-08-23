Лесной пожар в окрестностях плато Лаго-Наки локализовали на площади 3 тыс. кв. метров

Сухая трава загорелась в лесу в окрестностях горы Утюг в Апшеронский районе вечером 22 августа.

В 11:05 работники Горячеключевского филиала лесопожарного центра оказывали огонь на площади около 3 тыс. кв. м.

Специалисты работают в сложных условиях из-за труднодоступности горного рельефа. Всего в тушении лесного пожара задействовано 15 человек и 3 единицы техники, сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о задымлении со стороны леса в районе плато Лаго-Наки в Апшеронском районе поступило 22 августа в 21:14. В 23:00 пожарные выяснили, что горит сухая трава в Гуамском участковом лесничестве. Площадь пожара составила 0,05 га.