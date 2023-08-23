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Лесной пожар произошел недалеко от плато Лаго-Наки в Апшеронском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/lesnoj-pozhar-proizoshel-nedaleko-ot-plato-lago-naki-v-apsheronskom-rajone
Лесной пожар произошел недалеко от плато Лаго-Наки в Апшеронском районе
Фото ГБУ КК Краевой лесопожарный центр

Сообщение о задымлении со стороны леса в районе плато Лаго-Наки в Апшеронском районе поступило диспетчеру краевого лесопожарного центра 22 августа в 21:14.

На место выехали лесопожарные бригады Горячеключевского филиала лесопожарного центра и лесничие. В 23:00 обнаружили, что горит сухая трава в Гуамском участковом лесничестве. Площадь пожара составила 0,05 га.

Проводится комплекс мер по локализации лесного пожара, сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram.

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