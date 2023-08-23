Лесной пожар произошел недалеко от плато Лаго-Наки в Апшеронском районе
Происшествия
23.08.2023 09:26
Сообщение о задымлении со стороны леса в районе плато Лаго-Наки в Апшеронском районе поступило диспетчеру краевого лесопожарного центра 22 августа в 21:14.
На место выехали лесопожарные бригады Горячеключевского филиала лесопожарного центра и лесничие. В 23:00 обнаружили, что горит сухая трава в Гуамском участковом лесничестве. Площадь пожара составила 0,05 га.
Проводится комплекс мер по локализации лесного пожара, сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram.
Читайте также: в Майкопе ограничили подачу электроэнергии из-за крупного пожара в гаражном кооперативе.