В Майкопе ограничили подачу электроэнергии из-за крупного пожара в гаражном кооперативе

В Майкопе на улице Юннатов продолжают тушить крупный пожар.

На месте создали три боевых участка, развернут штаб пожаротушения. В 17:20 пожар локализовали на площади 600 кв. м. Пожарные продолжают проливку территории и разбор конструкций, тушат отдельные очаги возгорания.

Все силы МЧС направлены на ликвидацию отдельных очагов возгорания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Адыгея.

В связи с отключением линии электропередачи 35кВ в зоне пожара, Майкопская ТЭЦ ввела ограничение на энергоснабжение потребителей. Отключения затронули 71 улицу в нескольких районах и садовых товариществах города, а также несколько соцобъектов, в том числе два детских сада, несколько котельных и водонапорную станцию, сообщает пресс-служба Майкопской ТЭЦ в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании сухой травы на пустыре в районе улицы Юннатов в пригороде Майкопа поступило в МЧС 22 августа. Огонь перекинулся на гаражи. На месте работают 56 человек личного состава и 23 единицы техники. Пожару присвоен второй ранг.