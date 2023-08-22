Из-за возгорания сухой травы загорелся гаражный кооператив в Адыгее

Сообщение о возгорании сухой травы в районе улицы Юннатов в пригороде Майкопа поступило в МЧС 22 августа.

Пожарные отряды прибыли на место и установили, что загорелась сухая трава. Спасатели приступили к тушению. Сейчас огонь перекинулся на рядом стоящие гаражи. По предварительной информации, площадь пожара составляет 600 кв. м.

На месте работают 56 человек личного состава и 23 единицы техники Майкопского пожарно-спасательного гарнизона. Пожару присвоен второй ранг. Ситуация находится под особым контролем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Адыгея.

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