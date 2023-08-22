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Ангар с автомобилем загорелся в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/angar-s-avtomobilem-zagorelsya-v-sochi
Ангар с автомобилем загорелся в Сочи
Фото t.me/sochitypical

Сообщение о возгорании на улице Тимирязева поступило на пульт диспетчера Сочинского пожарно-спасательного гарнизона 22 августа в 04:29.

Пожарные по прибытии установили, что загорелись ангар и автомобиль на площади 120 кв. м. В 5:06 возгорание локализовали на той же площади, в 5:16 ликвидировали открытое горение. В 5:25 пожар полностью потушили.

Пострадавших и погибших нет. В тушении участвовали 16 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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