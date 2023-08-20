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Крупный пожар произошел на складе под Краснодаром

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/krupnyj-pozhar-proizoshel-na-sklade-pod-krasnodarom
Крупный пожар произошел на складе под Краснодаром
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Возгорание произошло 20 августа в промзоне станицы Старокорсунской.

Сообщение о пожаре поступило в 10:32. Прибывшие на место пожарные установили, что горит склад, пламя охватило около 200 кв. метров.

В 11:16 удалось локализовать возгорание на общей площади 500 кв. метров. В тушении принимают участие 62 человека и 22 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

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