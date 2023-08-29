Лесной пожар в районе Джанхота в Геленджике потушили спустя почти 9 часов

Пожар произошел утром 29 августа в Кабардинском участковом лесничестве.

Огонь охватил около 0,5 га, спустя два часа пожар локализовали на площади 1,3 га. Полностью ликвидировать возгорание на той же площади удалось только в 18:45.

Для тушения использовали пожарные автоцистерны и рукава, а также ранцевые огнетушители. На месте работали 102 человека и 32 единицы техники, сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о задымлении в районе хутора Джанхот со стороны леса поступило в 9:58. В 12:30 площадь лесного пожара увеличилась до 1,3 га.