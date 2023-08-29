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Площадь лесного пожара в районе Джанхота в Геленджике увеличилась до 1,3 га

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ploshhad-lesnogo-pozhara-v-rajone-dzhanhota-v-gelendzhike-uvelichilas-do-1-3-ga
Площадь лесного пожара в районе Джанхота в Геленджике увеличилась до 1,3 га
Фото t.me/krd_klpc

Под Геленджиком утром 29 августа загорелась сухая трава в лесу.

В 12:30 работники Геленджикского филиала лесопожарного центра совместно со службами пожаротушения локализовали лесной пожар на примерной площади 1,3 га.

В тушении возгорания задействованы 64 человека и 23 единицы техники. Сейчас проводится комплекс мер по ликвидации лесного пожара, сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании в лесу в районе хутора Джанхот поступило от диспетчера Геленджикского филиала лесопожарного центра 29 августа в 9:58. В 10:20 специалисты обнаружили очаг возгорания в Кабардинском участковом лесничестве. В 10:25 приступили к тушению огня. Площадь пожара составляла 0,5 га.

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