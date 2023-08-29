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Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 5 га

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ploshhad-lesnogo-pozhara-v-gelendzhike-uvelichilas-do-5-ga
Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 5 га
Фото из соцсетей

Вертолет Ми-8 до наступления темноты сбрасывал воду на горящий лес 27 раз. Общий объем воды составил более 135 т.

С 6:00 30 августа два вертолета МЧС продолжат тушение, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Площадь возгорания выросла до 5 га. Группировку пожарных увеличили до 195 человек и 45 единиц техники. Спасатели работают круглосуточно в сложных условиях пересеченной горной местности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ликвидации лесного пожара в Геленджике участвуют пожарные, спасатели, коммунальщики, депутаты, сотрудники администрации и добровольцы, а также лесники из Анапы, Туапсе, Новороссийска и Горячего Ключа.

Тушение осложняют порывы ветра до 30 м/с. Жители Геленджика могут помочь спасателям в тушении лесного пожара на Маркотхском хребте.

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