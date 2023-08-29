Жители Геленджика могут помочь спасателям в тушении лесного пожара на Маркотхском хребте

Для помощи пожарным нужны экипированные люди, желательно имеющие опыт в тушении пожаров.

С собой нужно иметь ранцевые и лесные огнетушители. Заявку можно подать в чат-боте МЦУ Геленджика в формате: ФИО, номер телефона и имеющийся инвентарь.

Сбор волонтеров — 30 августа в 8:00 у заправки «Лукойл», сообщает пресс-служба мэрии Геленджика.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», лесной пожар в Геленджике тушат вручную — работа вертолета Ми-8 в ночное время запрещена. Тушение осложняют порывы ветра до 30 м/с.