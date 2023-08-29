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Жители Геленджика могут помочь спасателям в тушении лесного пожара на Маркотхском хребте

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-gelendzhika-mogut-pomoch-spasatelyam-v-tushenii-lesnogo-pozhara-na-markothskom-hrebte
Жители Геленджика могут помочь спасателям в тушении лесного пожара на Маркотхском хребте
Фото t.me/BogodistovAA

Для помощи пожарным нужны экипированные люди, желательно имеющие опыт в тушении пожаров.

С собой нужно иметь ранцевые и лесные огнетушители. Заявку можно подать в чат-боте МЦУ Геленджика в формате: ФИО, номер телефона и имеющийся инвентарь.

Сбор волонтеров — 30 августа в 8:00 у заправки «Лукойл», сообщает пресс-служба мэрии Геленджика.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», лесной пожар в Геленджике тушат вручную — работа вертолета Ми-8 в ночное время запрещена. Тушение осложняют порывы ветра до 30 м/с.

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