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Только с опытом: в мэрии Геленджика попросили не записываться на тушение пожара людей без подготовки и оборудования

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tolko-s-opytom-v-merii-gelendzhika-poprosili-ne-zapisyvatsya-na-tushenie-pozhara-lyudyam-bez-podgotovki-i-oborudovaniya?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Только с опытом: в мэрии Геленджика попросили не записываться на тушение пожара людей без подготовки и оборудования
Фото из соцсетей

Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 5 га. В связи с этим администрация Геленджика попросила о помощи подготовленных жителей с ранцевыми или лесными огнетушителями.

Эта просьба была воспринята неверно, и на тушение пожара стали записываться неравнодушные люди, желающие выступить волонтерами.

В мэрии Геленджика еще раз отметили, что нужны только специально обученные и экипированные люди.

«Неподготовленным людям без спецсредств не нужно спешить на тушение пожара, тем более в ночное время! Это крайне опасно для здоровья и жизни!» — подчеркнули в пресс-службе администрации Геленджика.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», заявку можно подать в чат-боте МЦУ Геленджика в формате: ФИО, номер телефона и имеющийся инвентарь.

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