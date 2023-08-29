Вертолет Ми-8 привлекли к тушению природного пожара в Геленджике

В районе Бобруковой Щели горит лесная подстилка. Площадь возгорания достигла 1,5 га.

Есть угроза распространения огня на лесной фонд. К тушению привлекли более 50 человек и 20 единиц техники, сообщает пресс-служба МЧС России.

Вертолет уже прибыл к месту тушения, сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем 29 августа лесной пожар площадью 0,5 га произошел в окрестностях Джанхота в Геленджике. Спустя 2 часа площадь пожара увеличилась до 1,3 га. Позже в микрорайоне Парус загорелось поле с сухой травой.

Затем стало известно о природном возгорании в районе Бобруковой Щели. Тушение пожара осложнено горно-лесистой местностью и сильным ветром.