Авиация выполнила 97 сбросов воды на горящий лес в Геленджике

По данным оперштаба на 12:00 30 августа, два вертолета Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200 МЧС России выполнили 97 сбросов воды на очаги возгорания в Геленджике.

Всего на месте работают 495 человек и 89 единиц техники. К группировке сил также присоединился еще один самолет-амфибия Бе-200.

Сейчас в Геленджике остается один крупный и несколько небольших очагов возгорания, которые тушат в том числе при помощи авиации, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание на Маркотхском хребте началось из-за местного жителя, который оголял провода и сжигал изоляцию, чем спровоцировал возгорание сухой травы. Подозреваемого задержала полиция. К утру 30 августа площадь пожара достигла 30 га. Работы осложняются сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложным горным рельефом.

Для тушения пожара в Геленджик утром 30 августа вылетели два самолет-амфибии Бе-200 МЧС России. Мэр курорта Алексей Богодистов сообщил, что площадь пожара выросла до 118 га.