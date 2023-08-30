Лесной пожар в Геленджике тушат два самолета-амфибии и два вертолета Ми-8

Тушение крупного лесного пожара в Геленджике осложняется сильным ветром до 30 м/с и рельефом местности.

По сообщению ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в ликвидации задействовано более 400 человек и 70 единиц техники. В том числе два самолета Бе-200 и два вертолета МИ-8 МЧС России с водосливными устройствами.

«Сегодня вертолетами уже сброшено более 120 т воды на очаги пожара», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что угроза объектам инфраструктуры отсутствует, пострадавших нет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание на Маркотхском хребте началось из-за местного жителя, который оголял провода и сжигал изоляцию, чем спровоцировал возгорание сухой травы. Подозреваемого задержала полиция.

К утру 30 августа площадь пожара достигла 30 га. Работы осложняются сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложным горным рельефом. Для тушения пожара в Геленджик утром 30 августа вылетел самолет-амфибия Бе-200 МЧС России. Мэр курорта сообщил, что площадь пожара выросла до 118 га.