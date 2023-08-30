Самолет-амфибия вылетел в Геленджик для тушения лесного пожара

Об этом 30 августа сообщили в МЧС России.

«Для тушения пожара в Геленджик вылетел самолет-амфибия Бе-200 МЧС России», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание на Маркотхском хребте началось из-за местного жителя, который оголял провода и сжигал изоляцию, чем спровоцировал возгорание сухой травы. Подозреваемого задержала полиция.

К утру 30 августа площадь пожара достигла 30 га. Пожар тушат более 400 человек и 70 единиц техники, а также два вертолета Ми-8 МЧС России. Работы осложняются сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложным горным рельефом.