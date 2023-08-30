Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Самолет-амфибия вылетел в Геленджик для тушения лесного пожара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/samolet-amfibiya-vyletel-v-gelendzhik-dlya-tusheniya-lesnogo-pozhara
Самолет-амфибия вылетел в Геленджик для тушения лесного пожара
Фото t.me/mchs_official

Об этом 30 августа сообщили в МЧС России.

«Для тушения пожара в Геленджик вылетел самолет-амфибия Бе-200 МЧС России», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание на Маркотхском хребте началось из-за местного жителя, который оголял провода и сжигал изоляцию, чем спровоцировал возгорание сухой травы. Подозреваемого задержала полиция.

К утру 30 августа площадь пожара достигла 30 га. Пожар тушат более 400 человек и 70 единиц техники, а также два вертолета Ми-8 МЧС России. Работы осложняются сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложным горным рельефом.

Статьи
Болят ногти: возможные причины и патологии
Болят ногти: возможные причины и патологии
Нестареющая блондинка: пять лучших фильмов с Кэмерон Диас
Нестареющая блондинка: пять лучших фильмов с Кэмерон Диас
Свинина: чем полезна и кому нельзя
Свинина: чем полезна и кому нельзя
Какой сегодня праздник: что отмечают 30 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 30 августа
Гостиницы для животных: плюсы и минусы
Гостиницы для животных: плюсы и минусы
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях