Против виновника лесного пожара в Геленджике возбудили уголовное дело

В отношении жителя Геленджика, который обжигал провода и спровоцировал возгорание, 30 августа возбуждено уголовное дело за уничтожение или повреждение лесных насаждений.

По данным следствия, 29 августа загорелись трава и кустарник в районе улицы Родниковой в микрорайоне Бобруковая Щель. Сухая ветреная погода способствовала распространению огня на значительной площади лесного фонда.

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся под контролем руководства краевой прокуратуры.

Ликвидация пожара продолжается. Для координации деятельности уполномоченных органов на месте происшествия находятся и. о. прокурора края Павел Гвоздев, а также прокурор Геленджика, сотрудники аппарата краевой и районной прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание на Маркотхском хребте началось из-за местного жителя, который оголял провода и сжигал изоляцию, чем спровоцировал возгорание сухой травы. Подозреваемого задержала полиция. Он признал свою вину. К утру 30 августа площадь пожара достигла 30 га. Работы осложняются сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложным горным рельефом.

Для тушения пожара в Геленджик утром 30 августа вылетели два самолет-амфибии Бе-200 МЧС России. Мэр курорта Алексей Богодистов сообщил, что площадь пожара выросла до 118 га. Позже сообщили, что остается один крупный и несколько небольших очагов возгорания, которые тушат в том числе при помощи авиации. Вертолеты и самолеты-амфибии сбросили на горящий лес более 300 т воды.