Авиация сбросила более 300 тонн воды на горящий в Геленджике лес

В ликвидации лесного пожара на Макхотском хребте в Геленджике участвуют два самолета Бе-200 и два вертолета МИ-8 с водосливными устройствами.

«На данный момент вертолетами сброшено порядка 270 т воды, самолетами-амфибиями — около 40 т», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В общей сложности в тушении пожара принимают участие 500 человек и 90 единиц техники.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание на Маркотхском хребте началось из-за местного жителя, который оголял провода и сжигал изоляцию, чем спровоцировал возгорание сухой травы. Подозреваемого задержала полиция. К утру 30 августа площадь пожара достигла 30 га. Работы осложняются сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложным горным рельефом.

Для тушения пожара в Геленджик утром 30 августа вылетели два самолет-амфибии Бе-200 МЧС России. Мэр курорта Алексей Богодистов сообщил, что площадь пожара выросла до 118 га. Позже сообщили, что остается один крупный и несколько небольших очагов возгорания, которые тушат в том числе при помощи авиации