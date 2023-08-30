Подозреваемый в причастности к лесному пожару в Геленджике признал свою вину

По предварительным данным, причиной крупного лесного пожара в Геленджике, уничтожившего 118 га, стало неосторожное обращение с огнем.

Об этом рассказал первый заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края Александр Каинов.

«Причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем гражданина, проживающего на территории Геленджика. В настоящий момент он задержан следственными органами, изолирован, находится в полиции и дал признательные показания», — сообщил «Кубань 24» Каинов.

Он пояснил, что пожар начался на приусадебном участке подозреваемого. С участка огонь перекинулся на земли лесного фонда.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание на Маркотхском хребте началось из-за местного жителя, который оголял провода и сжигал изоляцию, чем спровоцировал возгорание сухой травы. Подозреваемого задержала полиция. К утру 30 августа площадь пожара достигла 30 га. Работы осложняются сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложным горным рельефом.

Для тушения пожара в Геленджик утром 30 августа вылетели два самолет-амфибии Бе-200 МЧС России. Мэр курорта Алексей Богодистов сообщил, что площадь пожара выросла до 118 га. Позже сообщили, что остается один крупный и несколько небольших очагов возгорания, которые тушат в том числе при помощи авиации. Вертолеты и самолеты-амфибии сбросили на горящий лес более 300 т воды.