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В Роспотребнадзоре рассказали об уровне загрязнения воздуха в Геленджике после пожара в лесу

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rospotrebnadzore-rasskazali-ob-urovne-zagryaznennosti-vozduha-v-gelendzhike-posle-pozhara-v-lesu
В Роспотребнадзоре рассказали об уровне загрязнения воздуха в Геленджике после пожара в лесу
Фото пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю

Крупный пожар на Маркотхском хребте начался 29 августа. В течение суток площадь возгорания в лесу достигла 118 га. Некоторые районы города окутал дым.

В связи с пожаром в горах сотрудники Роспотребнадзора провели в Геленджике мониторинг качества атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ.

«По результатам лабораторных исследований превышение гигиенических нормативов загрязняющих веществ не установлено», — говорится в сообщении пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авиация сбросила более 300 тонн воды на горящий в Геленджике лес. В ликвидации крупного пожара на Макотхском хребте в Геленджике участвуют два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8 с водосливными устройствами.

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