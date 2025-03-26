Комплексное развитие территорий: строить край с учетом будущих поколений

Комплексное развитие территории (КРТ) — относительно новое понятие: его ввели в Градостроительный и Жилищный кодексы РФ только в 2020 году.

Что такое КРТ? Это снос аварийных и морально устаревших строений в пользу строительства новых объектов — многоквартирных домов, объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры, а также благоустройство территорий. Все это делается по единому согласованному проекту.

КРТ в Краснодарском крае

Под комплексное развитие территорий в Краснодарском крае заявлена 41 площадка в 11 муниципалитетах, общая площадь территорий — 1 тыс. 412 гектаров. Общий градостроительный потенциал — более 8,9 млн кв. метров, из них жилая площадь — свыше 6,3 млн кв. км.

«Согласно новой градостроительной политике, мы должны уйти от бездумной застройки к качественной. Правовая база сформирована, единые градостроительные нормы работают по всему краю. Мы приняли Генпланы Краснодара, Анапы, Геленджика, Сочи и Новороссийска. Определили точные расчетные показатели, которые позволят нам в дальнейшем избежать дефицита парковок, зеленых зон, мест в школах и поликлиниках. Мы должны продолжать строить жилье и соцобъекты, сохранять рабочие места в отрасли», — заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Уже заключили 26 договоров КРТ общей площадью 964 гектара с общим градостроительным потенциалом более 7,5 млн. кв. метров, из них жилая площадь — более 5,5 млн. кв. метров.

КРТ в Краснодаре

Концепцию комплексного развития территории подготовили для северо-восточной части Краснодара. Сейчас прорабатывают решения по выбору механизма реализации этого проекта.

Площадь новой застройки в районе поселка Знаменского ― около 1,5 тыс. гектаров. Под жилые объекты выделили порядка 40% территории.

«Все остальное ― инфраструктурные объекты, которыми хотелось бы дополнить существующую структуру Краснодара. Это и театры, и музеи. Комплекс зданий администрации края планируется сюда переместить, чтобы разгрузить исторический центр города», ― рассказал руководитель департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края Илья Поздняков.

Всего в концепции предполагается строительство более 5 млн кв. метров жилых квартир и около 1 млн кв. метров офисов и торговых площадей, предполагаемая численность жителей — 200 тыс. человек.

Кроме того, благодаря комплексному подходу на территории планируют построить 22 школы и 39 детских садов. Также в планах по строительству девять поликлиник, три крытых бассейна, стадион и три футбольных манежа, а также пять физкультурно-оздоровительных комплексов, два крупных парка и несколько учреждений среднего профессионального образования.

Также для придания району статуса делового и общественного центра и обеспечить рабочими местами будущих жителей, заложили необходимые городские аттракторы и знаковые объекты — музей, цирк, три театра, конгресс-холл, технопарк и аквапарк, а также медицинский кластер с онкоцентром.

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