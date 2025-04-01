Какие законы в России вступают в силу в апреле?

Апрель принес россиянам новые изменения в законодательстве — правила зачисления в школы детей мигрантов, ограничения на кредиты, повышение пенсий и более качественный детский отдых.

Что еще ждет жителей России в апреле? Разберемся подробнее.

Все должны знать русский язык

Изменились правила приема детей мигрантов в школы. Сначала в образовательных организациях будут проверять, законно ли ребенок находится на территории страны. После для будущего школьника проведут проверку уровня владения русским языком.

Эта мера необходима в первую очередь для самих детей — их социальной адаптации и успешного освоения школьной программы. Кроме того, это поможет учителям и одноклассникам.

Очередная мера по борьбе с мошенниками

В апреле также начнет действовать новый закон, который направлен против телефонных мошенников — на одного гражданина России теперь может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт.

На портале «Госуслуг» появится возможность проверить число сим-карт, оформленных на себя, а операторы связи будут проверять достоверность сведений об абоненте до начала оказания услуг. Такая мера поможет бороться с кибермошенничеством с использованием услуг связи.

Качественный отдых в детских лагерях

Для всех детских лагерей разработают единую программу воспитательной работы для организации отдыха. Сотрудники оздоровительных детских учреждений смогут руководствоваться ею при составлении внутренних планов.

В календарном плане будут родительские дни, знакомство детей с произведениями искусства и другие мероприятия, направленные на формирование традиционных духовно-нравственных ценностей, патриотизма, трудолюбия и уважения к памяти защитников Отечества.

Повышение социальных пенсий

Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 14,75%. Размер индексации рассчитывают, исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошлый год.

К социальным относятся пенсии по инвалидности и по потере кормильца. Также социальную пенсию получают те, у кого нет трудового стажа, либо его недостаточно для назначения страховой пенсии.

Ограничение на выдачу рискованных ипотечных и автокредитов

Еще один законопроект на пользу гражданам — Банк России сможет устанавливать макропруденциальные лимиты в ипотеке и автокредитовании для кредитных и микрофинансовых организаций.

Что такое макропруденциальные лимиты? Это предельная доля кредитования без залога в общем лимите кредитов и занятости. Такие лимиты позволят ограничить выдачу рискованных ипотечных и автокредитов, а также сдерживать рост закредитованности населения.

Сбор за рекламу в интернете

Распространители рекламы начнут платить отдельный обязательный сбор — 3% от дохода за рекламу в интернете за квартал. Все средства пойдут в федеральный бюджет для поддержки правообладателей российских баз данных и программ, а также развития информационных ресурсов.

Полный перечень установит Правительство РФ. При этом отчисления не нужно будет уплачивать при распространении рекламы, если владельцы сайтов — вещатели теле- или радиоканалов и информагентств.

Иностранные водительские права в России недействительны

На территории России станут недействительными национальные и международные права граждан, которые оформили вид на жительство или гражданство РФ до 1 апреля 2024 года.

Такие граждане должны пересдать экзамен, чтобы получить российское водительское удостоверение. Под исключения попадают документы граждан Беларуси и россиян, которые получали права в Беларуси.

«Семейная ипотека» на вторичное жилье

Семьи с детьми смогут приобрести квартиры на вторичном рынке по льготной «Семейной» ипотеке по ставке 6% годовых. Прием заявок уже открыли несколько банков.

Правила льготной ипотеки остались прежние — получить «Семейную ипотеку» могут семьи с одним ребенком и более в возрасте до 6 лет включительно. Купить квартиру в рамках программы можно только однажды.

Однако правила на вторичное жилье отличаются — по программе можно купить квартиру в многоэтажном доме в города, в которых строят не более двух новых домов. Дом при этом не должен быть старше 20 лет и в аварийном состоянии.

Освобождение подрядчиков от НДС при эксроу-счетах

Если застройщик возводит индивидуальные жилые дома по договору подряда с применением счетов эксроу, то он освобождается от НДС.

Такая мера полезна и для обычных граждан — она поможет повысить доступность таких домов за счет снижения цен.

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