Главные преимущества одиночества, или 9 причин наслаждаться жизнью

Если не можешь изменить ситуацию, то измени отношение к ней — так гласит народная мудрость. И к этим словам стоит прислушаться, особенно тем, кто одинок.

Многие, у кого нет пары и/или друзей, часто грустят из-за этого, видят в ситуации только минусы: не с кем обняться, чувствуют себя ненужными и пр. Но можно посмотреть на все под другим углом, и найти весьма жирные плюсы во всем.

Есть время на себя любимого

Часто, когда человек вступает в отношения, или проводит много времени с друзьями, то вовсе забывает о себе: перестает заботиться о своем здоровье, баловать себя, ставить на первое место свои собственные желания. В конечном итоге его организм начинает любыми способами напоминать, что ему тоже нужно внимание, например, заболевает. И только тогда его «хозяин» вспоминает, что пора бы чуть-чуть подумать о себе.

Когда время свободно от всей суеты и всех, кто ее приносит, его можно провести с пользой для себя своего тела, ума и духа. Например, можно заняться спортом, танцами, творческой деятельностью, отправиться на массаж или почитать книгу. В общем, заняться тем, чем хочется, и никто этому не помешает.

Распоряжаешься своим временем так, как самому хочется

Когда ты один, тебе не приходится подстраивать свои планы под кого-то. Можно спокойно спланировать свою неделю и выходные, или не планировать вовсе ничего, и спонтанно сорваться в другой город на пару дней или просто отправиться в кино.

Есть свои прелесть в том, чтобы путешествовать или ходить по разным места «соло»: есть время насладиться тем, что происходит, прочувствовать все, быть здесь и сейчас, «в моменте». И не нужно думать ни о ком: а нравится ли ему/ей, как вы проводите время, а комфортно ли этому человеку и т. д.

Нет людей — нет стресса

Любые отношения с людьми рано или поздно переживают кризис, будь то родственные, дружеские или романтические. И, конечно же, это заставляет испытывать сильный стресс, особенно если и вы, и эти люди не могут построить диалог и возникает недопонимание.

Когда выяснять отношения ни с кем не нужно, это прекрасно. Нет стресса, переживаний, суеты. Как пел Боб Марли: «No Woman, No Cry».

Сами решаете, как вам выглядеть

Когда рядом нет никого, кто вас критикует, появляется полная свобода выбора, как выглядеть. Хотите покрасить волосы в ярко-зеленый? Дерзайте. Хотите татуировку на всю спину? Пожалуйста.

Никто не скажет вам, что он/она против, не будет манипулировать, мол «сделаешь это, и я от тебя уйду». Вы сами решаете, какой у вас будет стиль, и никто вам не указ. Пусть даже вам хочется ходить по дому только в том, в чем мать родила. Так ходите! Вы одни, никто не запретит вам быть нагим у себя же в квартире.

Есть возможность познакомиться с собой

Когда находишься наедине с собой довольно долгое время, начинаешь чаще смотреть вглубь себя, копаться в своих мыслях, страхах, триггерах. Постепенно размышления «Кто я?» и «Зачем я живу?» переходят в самоанализ и попытку узнать себя лучше.

Если к этому подключить психолога или хотя бы книги по психологии, то можно очень близко познакомиться с самим собой, со своими мечтами и фобиями, открыть в себе то, о чем даже не догадывались, найти все сильные и слабые стороны. Как итог: вы сами себе станете лучшим другом, а ваша самооценка станет настолько стойкой, что никто и ничто не смогут ее разрушить.

Учитесь полной самостоятельности

Есть весьма болезненная, но очень полезная штука у одиночества — учишься самостоятельности во всем. Когда некому помочь, не к кому обратиться даже за советом, приходится учится «плавать» самому, чтобы не утонуть.

Так, постепенно, если не умели ранее, осваиваете финансовую грамотность, «прокачиваете» какие-то бытовые навыки, например, как вывести едкие пятна или починить кран, а в случае принятия какого-то важного решения, опираетесь не на чей-то совет, а на личный опыт, взвешивание всех «за» и «против» и свои личные ощущения. В итоге, постепенно становитесь полностью самостоятельным и независимым ни от кого и ни от чего человеком. В современном мире это — супергерой, не иначе.

Можете ставить себе большие цели

Люди, у которых много друзей и/или есть отношения, часто и много тратят денег то на свидания, то на какие-либо прогулки, то на подарки и пр. Когда ты один, то и нужды во всем этом нет, и появляется возможность отложить средства на какую-то свою мечту.

Если нет отношений, значит, можно направить все свои ресурсы на достижение крупных целей. Не придется выбирать между партнером (или еще кем-то) и карьерой, или мечтой и семьей. Есть только вы и ваша цель. Никто и никто не станет преградой для ее достижения, только если вы сами не начнете себе мешать сомнениями в себе.

Способны посмотреть весь мир

Как сказано выше, когда ты один, то можешь откладывать больше денег, чем когда в отношениях. И средства можно откладывать на что угодно. В том числе на путешествия.

Пусть даже заработная плата будет небольшой, так или иначе можно отложить сумму на то, чтобы хотя бы раз в год слетать или съездить куда-то, куда давно мечтал. Будь то Париж или же вулкан Агунг на острове Бали — никто не остановит вашу тягу к путешествиям.

Несете ответственность только за себя

Люди, которые в отношениях, во время принятия важных решений, вынуждены считаться с мнением своей половинки, во-первых, потому что этот человек им дорог, во-вторых, потому что отчасти несешь ответственность за партнера (если говорить о здоровых серьезных отношениях).

Это может создавать проблемы, если решение чревато колоссальными изменениями. Например, одному из партнеров предложили работу в другом городе, а второй не готов переменам. Те же люди, у кого никого нет, не столкнутся с подобным. Они просто соберут вещи, сядут на поезд, и скажут: «Привет, новая работа и новая жизнь!»

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