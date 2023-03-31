Движение на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области восстановили

Из-за сильного снегопада 30 марта закрыли движение на участке от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина. Вечером 31 марта движение восстановили в обоих направлениях.

В отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Ростовской области сообщили, что на участке с 905-го по 944-й километр транспорт движется плотным потоком.

Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасность и помогают водителям, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем 30 марта в Ростовской области начался сильный снегопад. В Каменском районе движение транспорта было затруднено на федеральной автодороге М-4 «Дон» с 921 по 953 км. Движение на участке трассы М-4 «Дон» закрыли для уборки снега.

В Шахтах, а также в Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах ввели режим ЧС. В пробке в Ростовской области вечером застрял автобус с болельщиками баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань». В пунктах обогрева разместили 187 человек. Позже их число выросло до 223 человек. Среди эвакуированных было 58 детей.

Днем 31 марта пробка сократилась до 20 км. Из-за последствий сильного снегопада закрыли трассу Новошахтинск — Гуково.

Восстановить движение на участке от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина планировали в течение суток, позже ориентировочное время восстановления сократилось до 8-10 часов.