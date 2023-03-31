Почти 190 человек разместили в пунктах обогрева на заблокированной из-за снегопада трассе М-4 «Дон»
Об этом 31 марта сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По данным на 8:00, затор на трассе М-4 «Дон» удалось сократить до 30 км.
«Развернуто 8 мобильных пунктов обогрева и питания, 17 пунктов временного размещения. В ПВР размещено 187 человек, в том числе 58 детей. Эвакуировано 57 человек», — написал Василий Голубев в Telegram.
По его словам, спасатели сделали 4 технологических разрыва в барьерном ограждении трассы, через которые выпускают транспорт. На 962-м километре сделали еще один технологический разрыв. С участка трассы благодаря разрезу эвакуировали еще 8 человек — 5 детей и одну беременную женщину.
Организовали 8 маршрутов доставки продуктов. Водителям раздали 1,3 тыс. л бензина и 1,7 тыс. л дизельного топлива. Всего к ликвидации ЧС привлечено 232 человека и 150 единиц техники.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем 30 марта Ростовскую область накрыл сильный снегопад — из-за ухудшения погодных условий в Каменском районе движение транспорта было затруднено на федеральной автодороге М-4 «Дон» с 921 по 953 км. Движение на участке трассы М-4 «Дон» закрыли для уборки снега.
В Шахтах, а также в Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах введен режим ЧС. В пробке в Ростовской области вечером застрял автобус с болельщиками баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань».
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