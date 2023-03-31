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Пробка из-за снегопада в Ростовской области сократилась до 30 км, в ней застряли болельщики «Локомотив-Кубань»

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/probka-iz-za-snegopada-v-rostovskoj-oblasti-sokratilas-do-30-km-v-nej-zastryali-bolelshhiki-lokomotiv-kuban
Пробка из-за снегопада в Ростовской области сократилась до 30 км, в ней застряли болельщики «Локомотив-Кубань»
Фото 61.mchs.gov.ru

Об этом сообщил 31 марта губернатор региона Василий Голубев. В Шахтах, а также в Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах введен режим ЧС.

По данным на 3:00 на трассе М-4 «Дон» развернули 8 мобильных пунктов обогрева и питания, 7 пунктов временного размещения, где находятся дети. Эвакуированы 20 человек.

«Затор сократился с 60 км до 39 км. По-прежнему получаю информацию ежечасно, работу продолжаем», — написал Василий Голубев в своем Telegram-канале.

В ограждении трассы сделали четыре технологических разреза. Организовали семь маршрутов доставки продуктов.

По данным МЧС Ростовской области, к 6:00 протяженность затора сократилась до 30 км. В ликвидации последствий снегопада задействованы 238 человек и 152 единицы техники.

Вечером 30 марта пробке в Ростовской области застряли болельщики ПБК «Локомотив-Кубань».

«Уже 7 часов автобус красно-зелёной группы поддержки стоит без движения где-то под Шахтами. Но для наших фанов не существует преград — их любовь к команде настолько сильна, что никакие катаклизмы им нипочем», — сообщает официальный Telegram-канал «Локомотив-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем 30 марта Ростовскую область накрыл сильный снегопад — из-за ухудшения погодных условий в Каменском районе движение транспорта было затруднено на федеральной автодороге М-4 «Дон» с 921 по 953 км. Движение на участке трассы М-4 «Дон» закрыли для уборки снега.

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