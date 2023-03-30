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Из-за сильного снегопада в Ростовской области затруднено движение на трассе М-4 «Дон»

Общество
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Из-за сильного снегопада в Ростовской области затруднено движение на трассе М-4 «Дон»
Фото Госавтоинспекции Ростовской области

Из-за ухудшения погодных условий в Каменском районе движение транспорта затруднено на федеральной автодороге М-4 «Дон» с 921 по 953 км.

Для обеспечения безопасности на этом участке трассы ограничили движение грузовиков. Для них организовали специальные стоянки: для тех, кто едет в сторону Москвы — на 993 км, для тех, направляется в сторону Ростова-на-Дону — на 801 км.

Проезжую часть от снега расчищают 12 единиц техники. Безопасность дорожного движения обеспечивают сотрудники полиции. Водителей, направляющихся из Воронежской и Волгоградской областей, попросили временно воздержаться от поездок в Ростовскую область, сообщает Госавтоинспекция региона в Telegram.

В пресс-службе ГК «Автодор» уточнили, что в Ростовской области от Шахт до Каменска-Шахтинского идет сильный снегопад. В связи с этим на участке трассы М-4 «Дон» от 925 до 1000 км ограничена видимость, движение транспорта затруднено.

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