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Экстренное предупреждение о заморозках до -4 градусов объявили на Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ekstrennoe-preduprezhdenie-o-zamorozkah-do-4-gradusov-obyavili-na-kubani
Экстренное предупреждение о заморозках до -4 градусов объявили на Кубани
Фото pixabay.com

МЧС объявило предупреждение по понижению температуры воздуха до опасных явлений на территории Краснодарского края.

По данным синоптиков, ночью и утром 2 апреля местами в крае, кроме Черноморского побережья ожидаются заморозки в воздухе -1…-4 градусов.

Кроме того, в крае продолжает действовать штормовое предупреждение по лавиноопасности в горах. По данным метеорологов, с 18:00 30 марта до 18:00 1 апрели в горах Кубани и Адыгеи выше 1,5 тыс. м сохраняется опасность схода снежных лавин, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: экстренное предупреждение о сильных дождях с мокрым снегом объявили в Краснодарском крае.

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