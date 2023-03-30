Экстренное предупреждение о заморозках до -4 градусов объявили на Кубани

МЧС объявило предупреждение по понижению температуры воздуха до опасных явлений на территории Краснодарского края.

По данным синоптиков, ночью и утром 2 апреля местами в крае, кроме Черноморского побережья ожидаются заморозки в воздухе -1…-4 градусов.

Кроме того, в крае продолжает действовать штормовое предупреждение по лавиноопасности в горах. По данным метеорологов, с 18:00 30 марта до 18:00 1 апрели в горах Кубани и Адыгеи выше 1,5 тыс. м сохраняется опасность схода снежных лавин, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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