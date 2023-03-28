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Экстренное предупреждение о сильных дождях с мокрым снегом объявили в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ekstrennoe-preduprezhdenie-o-silnyh-dozhdyah-s-mokrym-snegom-obyavili-v-krasnodarskom-krae
Экстренное предупреждение о сильных дождях с мокрым снегом объявили в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Сочи

Штормовое предупреждение о непогоде объявили в Краснодарском крае.

По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», с вечера 28 марта и до утра 31 марта в крае ожидаются сильные дожди с мокрым снегом с грозой, градом и сильным ветром 20 м/с.

На реках юго-восточной части бассейна реки Кубань в Апшеронском, Лабинском, Мостовском и Отрадненском районах, а также на Черноморском побережье в Геленджике и в Туапсинском районе ожидается подъем уровня воды местами с превышением неблагоприятных отметок.

Местами в горах ожидается очень сильный снег. Днем 29 марта, а также в течение суток 30 марта, ночью и утром 31 марта прогнозируется сильное налипание мокрого снега на проводах и деревья и образование гололеда, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодарском крае ожидаются заморозки до -6 °C.

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