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В Краснодарском крае ожидаются заморозки до -6 °C

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-ozhidayutsya-zamorozki-do-6-gradusov
В Краснодарском крае ожидаются заморозки до -6 °C
Фото pixabay.com

По данным Краснодарского ЦГМС филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», с 30 марта в крае ожидаются заморозки.

Ночью и утром 30 марта температура воздуха опустится до -1…-3 °C.

Ночью и утром 31 марта, а также 1 апреля температуры воздуха опустятся еще ниже — до -1… -6 °C, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

Читайте также: в Краснодарском крае 27 марта похолодает и пройдут дожди.

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