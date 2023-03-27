В Краснодарском крае ожидаются заморозки до -6 °C
Общество
27.03.2023 14:04
По данным Краснодарского ЦГМС филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», с 30 марта в крае ожидаются заморозки.
Ночью и утром 30 марта температура воздуха опустится до -1…-3 °C.
Ночью и утром 31 марта, а также 1 апреля температуры воздуха опустятся еще ниже — до -1… -6 °C, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
Читайте также: в Краснодарском крае 27 марта похолодает и пройдут дожди.
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