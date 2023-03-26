В Краснодарском крае 27 марта похолодает и пройдут дожди

На территории Краснодарского края 27 марта ночью и утром местами возможен туман. Днем будет облачно с прояснениями.

Местами по краю пройдут дожди. Ночью и утром в горах ожидается дождь с мокрым снегом. Утром и днем в отдельных районах края возможен сильный дождь сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью в ряде районов края опустится до 5… 10°С, на Азовском побережье похолодает до 2… 7°С. Днем воздух прогреется до 12… 17°С. В горах ночью похолодает до -2°С, а днем потеплеет до 6… 11°С.

На Черноморском побережье ожидается переменная облачность. Местами пройдет дождь. Ветер южной четверти 6-11 м/с, местами порывы ночью 12-14 м/с. Днем порывы ветра усилятся до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью составит 5… 10°С, днем — 9… 14°С, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram-канале.